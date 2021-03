Nuovo bilancio della città metropolitana, Falcomatà: “Frutto dell’ascolto con i cittadini”

“Il documento economico che arriverà in consiglio avrà un’impronta chiara e decisa che punta a dare risposte alle necessità immediate dell’area metropolitana quali viabilità, politiche sociali ed ambiente e, al tempo stesso, capace di gettare le basi per valorizzare le peculiarità del comprensorio come il turismo, la cultura e la costituzione di una cabina regia utile ad una gestione oculata dei fondi in arrivo dal Recovery plan”. Con queste parole il consigliere delegato al bilancio della città metropolitana, Giuseppe Ranuccio, commenta il nuovo bilancio in via di approvazione.

Un bilancio “nato dagli spunti raccolti durante le fasi d’ascolto che, in questi mesi, ci hanno visti impegnati direttamente sui territori al fianco dei cittadini e degli amministratori locali per verificare, soprattutto, lo stato di salute ed il livello di cura delle strade e delle infrastrutture metropolitane” ha affermato il sindaco Giuseppe Falcomatà al termine della riunione operativa, che punta ad “investire più risorse possibile proprio sulla manutenzione ordinaria del tessuto viario del comprensorio”.

Presenti alla riunione anche il vicesindaco Armando Neri, assieme ai congilieri, i delegati ed il dirigente del settore finanze. “Tutto questo è un primo segnale importante di ciò che vuole essere il nuovo corso della Città Metropolitana” ha concluso Falcomatà.