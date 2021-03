Morano Calabro, minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid

“Dal punto di vista istituzionale non si è trattato di un mero ed effimero rituale, ma di un dovere morale e civico profondamente radicato nel nostro animo”. È quanto dichiara il sindaco di Morano Calabro, Nicolò De Bartolo, commentando il minuto di silenzio che si è tenuto questa mattina in memoria delle vittime del covid.

La comunità moranese, in quello che viene definito senza mezzi termini “annus horribilis 2020”, ha perso cinque cittadini, che si uniscono alle decine di migliaia di italiani scomparsi a causa della pandemia. “Esattamente come l’anno scorso, abbiamo voluto promuovere un momento di silenzio per fare memoria di quanti hanno perso la vita a causa del Covid e tributar loro, a nome di tutta la comunità, il giusto omaggio. Un abbraccio affettuoso e commosso, da parte nostra, lo riserviamo alle tante famiglie ferite da lutti e sofferenze: a loro la nostra solidarietà e vicinanza” spiega ancora il sindaco, che vuole ricordare il grande impegno del personale medico e sanitario.

“Una commemorazione, dunque. Ma anche un messaggio di speranza” conclude la nota dell’ente “affinché, mantenendo alta l’attenzione e attenendoci a tutte le misure preventive, possiamo superare le difficoltà, le incertezze e le paure attuali”.