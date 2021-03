Controlli a Cosenza: scovate munizioni, droga e una mitragliatrice pronta all’uso

Un’arma, munizioni di vario calibro e sostanza stupefacente sono stati scovati dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza nel corso di una serie di ispezioni e perquisizioni in via degli Stadi.

In particolare, durante le medesime operazioni, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola mitragliatrice mini UZI, imi Israel, cl 9 Parabellum, munita di silenziatore e caricatore inserito con 30 colpi. L’arma, per le modalità di tenuta e custodia, era pronta per essere utilizzata. Nei pressi venivano rinvenute altri 100 colpi di vario calibro per pistole.

Inoltre, nel medesimo stabile è stato trovato un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente di circa 500 grammi di cocaina.