Il Covid si porta via l’ex calciatore Antonio Vanacore: lutto nel mondo calcio

ANTONIO VANACORE

Lutto nel mondo del calcio per la prematura scomparsa, a causa del Covid-19, dell’ex calciatore della Rossanese e del Corigliano: Antonio Vanacore (45 anni). Dolore e sgomento nell’ambiente sportivo locale e nei tanti tifosi. Vanacore, negli anni, si è fatto apprezzare sia per le sue straordinarie qualità tecniche in campo e sia per il suo altruismo.

Ha indossato, tra l’latro, la maglia del Castrovillari e del Catanzaro in serie B (nella stagione 2004-2005). Nel suo passato di calciatore professionista aveva totalizzando 481 presenze in carriera, militando in club come Avellino, Benevento, Casertana, Juve Stabia, Melfi e Potenza.

Di recente, dopo l’esperienza da tecnico nelle giovanili del Napoli, aveva affiancato, come vice-allenatore, mister Salvatore Campilongo chiamato alla guida tecnica della Cavese calcio che è impegnata nel torneo di Serie C. I tifosi di Corigliano e Rossano, oltre ai tanti dirigenti e calciatori delle diverse società sportive dell’intero territorio, si uniscono al dolore della famiglia Vanacore.