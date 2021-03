Covid. Aumenta la pressione sulle strutture sanitarie cosentine: posti letto saturi

Aumenta la pressione sulle strutture sanitarie cosentine. Tra Cosenza e provincia sarebbero quasi tutti occupati i posti letto per pazienti affetti da coronavirus. Per quanto riguarda quelli gestiti dall'Azienda sanitaria provinciale, su 50 posti suddivisi tra Rossano, Cetraro e Acri, 48 sono già occupati.

Attualmente l'Azienda ospedaliera di Cosenza dispone di 66 posti letto Covid, 50 in reparto (tutti occupati) e 13 in terapia intensiva, 11 dei quali occupati. In Pronto soccorso, in attesa di essere allocate in reparto, ci sarebbero 6 persone.

In queste ore l'Asp sta accelerando l'attivazione a Rossano di ulteriori 22 posti che non saranno però disponibili prima della prossima settimana.

Non sono ancora operativi i nuovi 12 posti letto di terapia intensiva nell'ospedale dell'Annunziata, annunciati da qualche giorno, a causa di una carenza di personale medico e infermieristico che riguarda sia l'Asp che l'AO.

A dare sollievo alla situazione di emergenza potrebbe essere la struttura ospedaliera di Rogliano dove ci sono 16 posti letto pronti ma inutilizzati proprio a causa della mancanza di personale sanitario e OSS.