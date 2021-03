Mongrassano. Volontari additati come usurpatori di vaccini: “Siamo regolarmente in lista”

“Vaccini ai volontari di una pseudo associazione di volontariato specializzata in sagra della polpetta di melanzana”. È questa la gravissima accusa mossa all’associazione di volontariato Non con Voi di Mongrassano tramite una lettera firmata giunta alla redazione di un noto sito internet di notizie locali. Nella lettera i volontari sono stati additati come usurpatori di vaccini.

L’associazione ci tiene a chiarire che “i volontari che operano in ambito sanitario e socio-assistenziale debbono vaccinarsi per tutela propria e del prossimo, come indicato dalle norme vigenti”.

“Siamo regolarmente in lista presso l'Asp e non abbiamo occupato posti appartenenti ad altri. I volontari della Noi con Voi, vaccinandosi, svolgono i propri doveri oltre ad esercitare i propri diritti poiché impegnati in prima linea nel contrasto alla pandemia da Covid 19” – scrivono i volontari in una lettera aperta pubblicata integralmente sulla pagina Facebook dell’associazione.

L’associazione, attiva dal 2003, nel periodo della pandemia da Covid19, ha raccolto e distribuito generi alimentari alle persone in difficoltà, accompagnato persone impossibilitate a muoversi a svolgere visite specialistiche, offerto supporto nei vari processi di cura (prelievi domiciliari, assistenza ammalati gravi, fornendo ove necessario ausili a persone allettate), realizzato e distribuito 17mila mascherine, effettuato la sanificazioni di locali pubblici e luoghi di culto, avviato ed effettuato campagne di screening con tamponi rapidi, tutto autotassandosi, con donazioni di privati e con un piccolo contributo pubblico.

“Per autosostenerci, raggiungere gli obiettivi citati ed offrire quotidianamente e gratuitamente servizi alle persone – commentano ancora i volontari - abbiamo creato, negli anni, eventi quali presentazione di libri o manifestazioni conviviali, offrendo anche delle gustose polpette! Questo ci ha consentito di fare sensibilizzazione e diffondere le buone prassi che caratterizzano il volontariato. Nel pratico inoltre, queste attività servono all’autofinanziamento dell’associazione per creare un fondo cui attingere in momenti di necessità e in momenti critici come quello che stiamo vivendo”.

La lettera di Noi con Voi si conclude così: “i volontari, tutti, non solo i nostri, sono una forza potente, in questa fase e andrebbero ringraziati, non ingiuriati. Come diceva un saggio, costruire è difficile, criticare (o gettare fango) è facile”.