Falerna. Sorpreso in casa con marijuana, contanti e un bilancino: arrestato

Arrestato a Falerna un 42enne ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A far scattare le manette sono stati i militari della Stazione di Falerna Scalo che, insospettiti dal continuo via vai di persone che si aggiravano intorno all’abitazione dell’uomo, hanno pianificato e condotto una serie di servizi di osservazione. A tale attività è seguita una perquisizione domiciliare che ha consentito ai militari di rinvenire circa 100 gr di marijuana, 115 euro in banconote, 1 bilancino elettrico di precisione e materiale necessario al confezionamento nelle disponibilità del 42enne.

L’uomo, pregiudicato, è stato tratto in arresto e a seguito dell’udienza di convalida è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Falerna, presentazione alla polizia giudiziaria con sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza.