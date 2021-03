Covid-19. Continua l’altalena dei contagi: +216 positivi in 24 ore. Sei i morti

Continua ad altalenare l'andamento dei contagi da coronavirus in Calabria, con un aumento di casi leggermente inferiore alla media di questi giorni e anche alla giornata di ieri quando i contagi erano 311. (QUI)

Sono infatti 216 i nuovi positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore nella nostra regione Regione, con una presenza più massiccia ormai concretizzata nella provincia cosentina.

La provincia di Cosenza anche oggi registra infatti il numero più alto di nuovi contagi (+ 71), seguita dalla provincia di Catanzaro (+52), di Crotone (+45), di Reggio Calabria (+41) e di Vibo Valentia (+7).

Aumentano purtroppo ancora i decessi, in 24 ore sono morte con il coronavirus altre 6 persone, che portano il computo totale dei decessi a 746.

Attualmente in Calabria le persone ricoverate sono 283 (+6) nei reparti covid e 28 (-1) nelle terapie intensive.

Aumentano i guariti 33.350 (+150) ma aumentano anche le persone in isolamento domiciliare 7.483 (+55).





I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove in 24 ore sono stati registrati 41 nuovi casi, il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 15.990. Attualmente i casi attivi sono 1.419, di cui 81 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 13 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.319 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 14.571: 14.348 guariti, 223 deceduti.

Nel territorio cosentino, che registra 71 nuovi contagi, il totale delle persone che hanno contratto il virus sono 12.349. Attualmente i casi attivi sono 3.309 e in particolare: 54 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 3.193 in isolamento domiciliare. Qui i casi chiusi sono 9.040: 8.731 guariti, 309 deceduti

Nel catanzarese, dove in 24 ore sono stati registrati 52 nuovi positivi, da febbraio le persone che hanno p contratto il coronavirus sono 5.920. Qui i i casi attualmente attivi sono 1.905, di cui 27 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 10 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 11 in terapia intensiva; 1852 in isolamento domiciliare .I casi chiusi sono 4.015, di cui 3.911 guariti, 104 deceduti

Nel crotonese, in cui sono stati registrati 45 nuovi positivi, il computo totale è di 3.349. Attualmente i casi attivi sono 582, in particolare:26 in reparto e 556 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 2.767, di cui 721 guariti, 46 deceduti.

Nel vibonese, dove sono stati registrati 7 nuovi casi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 1.067. Attualmente i casi positivi sono 529: di cui 16 ricoverati e 513 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 3.429: 3.365 guariti, 64 deceduti.

Per quanto riguarda i dati di pazienti provenienti da altra regione o dall’estero attualmente i casi attivi sono 50 e sono tutti in isolamento domiciliare. E casi chiusi sono 309.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 181.