Isola di Capo Rizzuto: tre consiglieri ricevono deleghe all’esercizio da parte del Sindaco

Con tre differenti decreti il Sindaco Maria Grazia Vittimberga ha assegnato importanti deleghe ai consiglieri Andrea Liò, Gaspare Cavaliere e Gaetano Muto.

Nello specifico ha affidato al consigliere Andrea Liò, del gruppo PD, le deleghe in materia di promozione del territorio, gemellaggi, demanio, bandiera blu, caccia e pesca. Il consigliere Gaspare Cavaliere, sempre appartenente al gruppo PD, avrà invece il compito di occuparsi di protezione civile, rapporti con le associazioni e con società partecipate. Infine, al consigliere Gaetano Muto, del gruppo "Isola in Rete", sono state assegnati incarichi per il verde pubblico, la pubblica illuminazione, tutela delle coste e gestione rifiuti. Liò, Cavaliere e Muto si aggiungo al consigliere Santo Pullano, del gruppo Liberi di Ricominciare, già incaricato ad inizio mandato con delega al Servizio Idrico. Inoltre, nei prossimi giorni, altri consiglieri verranno incaricati con specifici mandati.

Lo Statuto Comunale prevede che il Sindaco possa delegare le sue funzioni o parte di esse a singoli assessori o consiglieri. Tale delega mira ad assicurare un maggiore grado di efficacia nello svolgimento dell’attività amministrativa in corso, attraverso il supporto collaborativo e di studio da parte di consiglieri comunali incaricati in specifiche aree di intervento.

I consiglieri delegati avranno compiti di studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di consulenza. Il tutto sarà svolto in supporto al Sindaco, la quale sarà informata passo passo in merito alle attività svolte, così come la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale, per l'adozione degli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

Il lavoro che andranno a svolgere i consiglieri sarà completamente a titolo gratuito, allo scopo di servire la cittadinanza ed onorare il compito che gli è stato assegnato dai propri elettori.