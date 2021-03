Siderno, scontro tra auto e moto sulla 106. Donna trasportata in elisoccorso ai Riuniti

Incidente stradale a Siderno dove, per cause in corso di accertamento, una moto e una vettura si sono scontrate sulla statale 106.

La donna a bordo della moto, a causa dell’impatto, è rimasta gravemente ferita e per le sue condizioni cliniche è stata trasportata in ospedale a Reggio Calabria a bordo di un elisoccorso. Nulla di grave, invece, per la conducente dell’autovettura.

I vigili del fuoco di Siderno sono arrivati sul posto dove hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area. Sul posto anche i sanitari del 118 e le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire il sinistro.