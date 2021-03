Bovalino, lancia un sasso alla vetrata del Comune e poi minaccia sindaco e carabinieri. Arrestata

Non aveva ricevuto l’assistenza richiesta ai servizi sociali e per questo motivo una donna di 48 anni, già nota alle forze dell’ordine, si è recata nel palazzo comunale di Bovalino in segno di protesta.

Qui ha prima lanciato un sasso contro la vetrata blindata dell’ingresso dell’edificio e poi ha minacciato il sindaco, Vincenzo Maesano. Questi ha subito chiesto l’intervento dei carabinieri che, una volta arrivati, sono stati offesi e insultati dalla 48enne. La donna inoltre ha opposto resistenza e ha tentato di fuggire.

Una volta all’interno della stazione locale, la 48enne ha continuato ad avere un atteggiamento ostile verso i militari, e per questo motivo è stata arrestata per danneggiamento, minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stata portata nel carcere Panzera di Reggio Calabria.

