Reggio. Evade dai domiciliari per rubare un’auto, ma è positivo alla Covid

Evade dai domiciliari per rubare una vettura, peccato fosse positivo alla Covid. È successo a Reggio Calabria. Qui un cittadino ha segnalato il furto della propria auto al 113, dicendo che il responsabile si era allontanato a forte velocità nonostante i tentativi di fermarlo.

Le pattuglie in servizio sono intervenute e, dopo aver acquisito informazioni sul responsabile e il suo abbigliamento, sono riuscite ad intercettarlo e bloccarlo: si trattava di un uomo messo ai domiciliari.

L’uomo, individuato come autore del furto anche grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza cittadina, è arrestato e l’Autorità Giudiziaria, convalidando l’arresto, ha ripristinato il regime detentivo già in atto. Gli agenti hanno poi scoperto che il ladro era positivo alla Covid-19 e per questo è stato ritenuto responsabile anche di delitto contro la salute pubblica.

L’autovettura rubata è stata individuata e riconsegnata al legittimo proprietario, dopo i dovuti rilievi tecnici del personale del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica e le necessarie operazioni di sanificazione.