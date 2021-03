Intimidazione comandante Cetraro, controlli su un’auto rubata

Controlli a tappeto a Cetraro per rintracciare i responsabili dell’intimidazione a Orlando Ambrosio, comandante della stazione locale dei carabinieri. (QUI)

I militari di Paola sono infatti a lavoro per identificare i responsabili che lo scorso sabato hanno esploso colpi di arma da fuoco contro l’auto del comandante della stazione di Cetraro. Dalle prime ricostruzioni i responsabili avrebbero raggiunto in auto il luogo in cui era parcheggiata l’auto e hanno esploso sette colpi di arma da fuoco. Sono poi scappati facendo perdere le loro tracce.

I carabinieri di Paola guidati dal comandante Giordano Tognoni, hanno rinvenuto un’auto rubata nelle scorse settimane e sulla quale sono in corso controlli per capire se possa essere stata usata dai responsabili dell’intimidazione. I militari hanno inoltre acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza di alcune attività commerciali nei pressi del luogo dell’intimidazione.

Nel frattempo l’Arma ha inviato tre marescialli e due appuntati (LEGGI) che si aggiungono ai 21 carabinieri, di cui 6 Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e 15 delle Compagnie di Intervento Operativo del 10° Reggimento “Campania” e del 14° Battaglione “Calabria”.