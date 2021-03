Cassano. Scoperto un arsenale: armi e munizioni nascoste sotto terra ma pronte all’uso

I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro insieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori Eliportato di Vibo Valentia, hanno scoperto e sequestrato un vero e proprio arsenale composto da armi e munizioni, tutte in ottimo stato di conservazione e pronte per essere utilizzate.

Il ritrovamento è avvenuto in aperta campagna, al confine tra il comune di Cassano all’Ionio e l’area urbana di Corigliano.

Le operazioni sono state eseguite dagli uomini della Tenenza di Cassano all’Ionio e altri militari in forza alla Compagnia coriglianese. Prezioso è stato, ad esempio, l'aiuto dei cinofili specializzati proprio nella ricerca di armi.

Nel corso delle operazioni di rastrellamento è stato scoperto, nascosto sottoterra in un canale di irrigazione, un bidone in plastica chiuso con un tappo al cui interno vi erano centinaia di munizioni di diverso calibro.

Poco distante è stata trovata una pistola mitragliatrice modello Uzi, con due serbatoi; una pistola della Glock con tre caricatori e diverse decine di munizioni delle due armi.

Inoltre, in un tubo di plastica sigillato, sono state scovate una pistola calibro 38, un’altra calibro 9x19 e dei serbatoi per Kalashnikov insieme alle relative munizioni.

Il totale delle munizioni trovate è stato di circa 1.200 e di diverso calibro. Il materiale è stato sequestrato, mentre continuano le operazioni per trovare altre armi. Con molta probabilità l'arsenale era a disposizione dei clan malavitosi della zona.

Il tutto sarà inviato al Ris dei Carabinieri per i rilievi del caso e per appurare se pistole e fucili siano stati utilizzati in qualche fatto criminale.