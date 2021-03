Ha percorso una decina di metri e ha finito la corsa contro un lampione del lungomare. È successo a Reggio Calabria dove un autobus di linea, per cause in corso di accertamenti, è andato a sbattere contro il lampione.

Il mezzo, senza freni e senza conducente, non ha coinvolto alcun passante né autovetture. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e il lampione.