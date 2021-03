Biblioteca Casa di Quartiere: il 21 terzo appuntamento con le escursioni dell’Ibis

Terzo appuntamento con le escursioni del Circolo Ibis nell’ambito del progetto Biblioteca Casa di Quartiere. Domenica 21 marzo con doppia turnazione, si terrà un incontro in piazza castello alle 10:30 per il primo turno e alle 14.30 per il secondo, da dove partiranno le uscite finalizzate anche alla creazione dell’atlante ornitologico urbano del centro storico.

Anche il secondo appuntamento ha registrato grande interesse per questa innovativa iniziativa che ha raggiunto, così, un primo traguardo progettuale: la partecipazione attiva della cittadinanza e la riscoperta dei quartieri, con le sue risorse inaspettate e sconosciute. A collaborare al progetto è il Coordinamento regionale LIPU Calabria.