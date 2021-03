Maxi blitz in Calabria e Basilicata, sequestrate 7 tonnellate di pesce. Multe da 200mila euro

Sono sette le tonnellate di pesce sequestrato dalla Guardia costiera della Calabria e della Basilicata Tirrenica e 200mila euro le multe effettuate. I militari sono stati impegnati a controllare la filiera del pesce, così nell’ambito dell’operazione Nuova nata effettuato 1.500 controlli, 40 multe e 35 sequestri di prodotto irregolare pronto ad essere immesso clandestinamente sul mercato dei prodotti ittici.

Tra le numerose operazioni, rilevante è stata quella condotta anche con l’ausilio dei mezzi aerei e navali del corpo messi a disposizione dal II Nucleo aereo di Catania e dalla VI squadriglia navale di Messina, che hanno consentito di monitorare tutto il litorale jonico da Reggio Calabria a Rocca Imperiale, permettendo di intercettare e impedire sul nascere l’attività di cattura, con il sequestro di reti, palangari, nasse, e altri attrezzi la cui detenzione ed utilizzo sono autorizzati unicamente ai pescatori professionali.

Hanno poi intensificato i controlli agli imbarchi per la Sicilia, e avviato verifiche su strade e autostrade. A Reggio Calabria i militari hanno intercettato due persone che, a bordo di due furgoni, hanno tentato di imbarcare per la Sicilia pochi secondi prima che il traghetto salpasse gli ormeggi ed evitare i controlli. A seguito dell’ispezione i militari hanno trovato 680 cassette di “neonata”, circa 4 Tonnellate, un quantitativo immenso che, mai prima d’ora era stato rinvenuto in una singola volta, e che avrebbe fruttato 80.000 euro.

Il prodotto è stato distrutto su disposizione del responsabile del servizio veterinario locale, in quanto privo di ogni fonte di tracciabilità, mentre i trasportatori sono stati multati per 50.000 euro.

In altre distinte operazioni sono stati sequestrati circa 800 chili di neonata da parte della Capitaneria di Porto di Crotone, e a seguito di inseguimento per le vie di Corigliano, circa 1000 chili da parte della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro.