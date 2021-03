Il contagio non si ferma, in 24 ore 311 nuovi casi. Quattro decessi

Crescono ancora i contagi in Calabria. Sono 311 i nuovi casi registrati nel bollettino di oggi, martedì 16 marzo, e sono quattro i decessi. Un aumento dunque rispetto ai 213 casi di ieri (QUI). Sono 41.709 le persone che da febbraio hanno contratto il Sars-CoV-2, mentre il totale dei decessi è 740.

È ancora la provincia di Cosenza a registrare più positivi con i suoi 120 casi, seguono Reggio Calabria (+85), Crotone (+61), Catanzaro (+33), Vibo Valentia (+12).

Aumentano i ricoveri, attualmente nei reparti ordinari si trovano 277 pazienti (+19), mentre in terapia intensiva sono ricoverate 29 persone (+1).

Diminuiscono i casi che si trovano in isolamento domiciliare, al momento sono 7.428 (+78). Sono invece 32.926 (+209) i guariti in Calabria.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 15.949, i nuovi positivi sono 85. Attualmente i casi attivi sono 1.445, di cui 82 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 10 a Gioia Tauro (+7); 7 in terapia intensiva; 1.346 in isolamento domiciliare (-53). I casi chiusi sono 14.504, di cui 14.283 guariti (+136); 221 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 120, mentre da febbraio il totale dei casi è 12.279. Attualmente i casi attivi sono 3.300, di cui 53 ricoveri a Cosenza, 16 a Rossano, 15 ad Acri, 19 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (+2); 13 in terapia intensiva, 3.184 in isolamento domiciliare (+102). I casi chiusi sono 8.979, di cui 8.674 guariti (+4); 305 deceduti (+3).

Nel Catanzarese, dove si sono ammalati in 5.867, in 24 ore sono stati registrati 33 nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 1.880, di cui 26 ricoveri in reparto a Catanzaro, 6 a Lamezia Terme, 10 al Mater Domini (+7); 9 in terapia intensiva (+1); 1.829 in isolamento domiciliare (-8). I casi chiusi sono 3.987, di cui 3.883 guariti (+36); 104 deceduti.

Nel Vibonese i nuovi casi sono 12, ma da febbraio il computo totale è 3.951. Attualmente i casi attivi sono 522, di cui 15 ricoveri; 507 in isolamento domiciliare (-12). I casi chiusi sono 3.429, di cui 3.365 guariti (+24); 64 decessi.

Nel Crotonese, dove da inizio pandemia si sono ammalati in 3.304, i nuovi positivi sono 61. Attualmente i casi attivi sono 537, di cui 25 ricoveri in reparto (+3); 512 in isolamento domiciliare (+49). I casi chiusi sono 2.767, di cui 2.721 guariti (+9); 46 decessi (+1).

Per quanto riguarda i pazienti affetti da Covid-19 e provenienti da altra regione o stato ci sono 50 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Altra Regione o Stato estero 0. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 145.