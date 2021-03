Longobucco: sigilli a una struttura abusiva costruita in area protetta

Abusivismo edilizio a Longobucco. Qui i carabinieri della stazione Parco di Cava di Melis hanno scoperto in località Trionto-Santa Brigida un manufatto realizzato e un altro in corso di costruzione all’interno del Parco.

La struttura, in legno con copertura in lamiera della grandezza di quasi 50 metri quadri, pavimentato ed usato come ricovero, un container usato come servizi igienici, un pergolato in via di costruzione e una platea di cemento, è stata sequestrata, perché abusiva. E il proprietario è stato denunciato.

Dalle verifiche è risultato che le strutture sono abusive in quanto realizzate in violazione alla normativa urbanistica edilizia.