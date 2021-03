Mongrassano, sigilli a impianto di depurazione

L’impianto di depurazione di Mongrassano non funzionava correttamente, per questo motivo i carabinieri forestali di Acri e Cerzeto hanno sequestrato la struttura.

Dopo le verifiche, i militari hanno contestato in concorso, al sindaco pro-tempore di Mongrassano e all'amministratore della ditta che ha in gestione i depuratori comunali, il reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali e scarico al suolo senza autorizzazione.

Nell’impianto ubicato nel centro urbano di Mongrassano in località “La Benedetta”, i carabinieri hanno accertato lo sversamento di fanghi non trattati e smaltiti direttamente sul suolo agricolo. Pertanto si è proceduto a porre sotto sequestro l'impianto e l'intera area su cui insiste, nonché la condotta sino allo scarico sul suolo.

E’ stata inoltre elevata una sanzione amministrativa per la mancata autorizzazione allo scarico.