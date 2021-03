Come scegliere e acquistare la polizza casa più conveniente

L’assicurazione sulla casa viene spesso sottovalutata, ma si tratta di una delle coperture più importanti per tutelare i propri beni e l’intera famiglia. Senza una polizza di questo tipo infatti non è possibile proteggersi da alcuni eventi imprevisti purtroppo molto frequenti, come il furto e l’incendio ma non solo. Una buona assicurazione sulla casa consente di stare più tranquilli, perché copre anche eventuali danni causati a terzi. Si tratta di una polizza che converrebbe sempre sottoscrivere quindi, ma come trovare quella più conveniente ed affidabile? Oggi vi diamo alcuni consigli per andare sul sicuro e scegliere l’assicurazione sulla casa migliore.

Quali coperture includere nella polizza

Uno degli aspetti più importanti riguarda le coperture comprese nell’assicurazione, che come sappiamo possono variare tra una polizza e l’altra. Se alcune si possono considerare poco utili, altre sono indispensabili ed è bene sapere quali siano. Innanzitutto, conviene sempre proteggere la propria abitazione da eventuali intrusioni: una assicurazione furto casa è dunque consigliata in tutti i casi, poiché questo è un rischio ancora elevato. Un’altra copertura che generalmente è sempre prevista dalle polizze sulla casa è la Responsabilità Civile, che risarcisce i danni arrecati a terzi. Inoltre, vale la pena includere anche la copertura in caso di incendio, perdite di acqua e via dicendo perché sono eventi purtroppo ancora molto frequenti. Alcune assicurazioni sulla casa oggi propongono anche il servizio di assistenza, che permette di avere a disposizione un artigiano in caso di guasti ed emergenze.

Attenzione a massimali e franchigie

Prima di stipulare una polizza sulla casa è sempre importante verificare quali siano i massimali e le franchigie previste, perché da questi fattori dipende la convenienza dell’assicurazione. Il massimale si riferisce all’importo massimo che viene risarcito dalla polizza, dunque più questo valore è alto e meglio è. La franchigia invece è l’importo che rimane a carico dell’assicurato e dunque non dovrebbe essere troppo elevata.

Le regolamentazioni dell’assicurazione

Al giorno d’oggi le assicurazioni sulla casa sono davvero moltissime e non è per nulla semplice trovare la migliore per le proprie esigenze. C’è però un dettaglio che bisogna sempre controllare perché il rischio di truffa è ancora piuttosto elevato nonostante i controlli che vengono effettuati sui vari istituti assicurativi. Per evitare brutte sorprese, conviene sempre verificare che l’agenzia in questione sia in possesso di tutte le autorizzazioni e che dunque sia regolamentata.

Attenzione alle polizze troppo economiche

In rete si trovano anche delle assicurazioni particolarmente economiche, che presentano differenze di premio importanti dalle altre. In questi casi conviene sempre prestare attenzione, poiché una polizza eccessivamente low cost potrebbe nascondere diverse insidie e non garantire un servizio d’assistenza di alto livello. Quando si tratta di assicurazione, non vale la pena cercare quelle più economiche perché nella maggior parte dei casi non si rivelano per nulla affidabili. Meglio optare per una polizza di qualità, in modo da potersi sentire tranquilli e non rischiare di avere problemi da affrontare. Il prezzo va tenuto in considerazione, ma di certo non deve essere l’unica variabile per la scelta dell’assicurazione.