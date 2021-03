Spa in casa: ecco come ho creato un piccolo angolo di benessere nel mio bagno

Voglia di concedervi qualche momento di relax, prendendovi cura di voi e del vostro benessere? Purtroppo in questo periodo non è facile andare in una SPA: tra aperture a singhiozzo e restrizioni varie, è una vera e propria impresa prenotare una giornata in un centro benessere. Senza contare il fatto che sono cambiate molte cose e bisogna prestare attenzione a tutto, perché il rischio di contagio è sempre in agguato. Per tutti questi motivi, un giorno mi sono decisa e ho pensato di arrangiarmi realizzando una piccola SPA direttamente in casa mia e per la precisione nel bagno.

Devo dire che il tutto si è rivelato molto meno complicato di quanto avessi preventivato e sono anche riuscita a rientrare nel budget che mi ero imposta di rispettare. Il risultato è stato davvero soddisfacente e adesso ogni volta che ho voglia di dedicarmi al mio benessere mi basta entrare nel bagno di casa mia. Un sogno! Siete curiosi di sapere come ho fatto? Ecco alcuni consigli per realizzare una piccola SPA tra le mura domestiche.

La doccia con sauna: un must have

Se volete ricreare l'atmosfera del centro benessere nel vostro bagno di casa, la prima cosa che dovete fare è acquistare una cabina doccia dotata anche di bagno turco o di sauna. Lo so, probabilmente state pensando che sia troppo costosa ma non è proprio così: se la ordinate online sul portale giusto potete risparmiare moltissimo senza rinunciare alla qualità. Io ad esempio ho scelto una cabina doccia Import For Me , perché questa è un'azienda che non solo permette di ordinare online arredi e sanitari per il bagno delle migliori marche. Su ImportForMe si risparmia anche moltissimo in quanto ogni prodotto viene venduto a prezzo di fabbrica. Il servizio clienti inoltre è straordinario e devo dire che mi sento di consigliare il portale perché io mi sono trovata davvero molto bene.

La minipiscina idromassaggio: un sogno che si avvera

Sempre su ImportForMe ho acquistato anche una mini piscina idromassaggio: un vero e proprio dettaglio di lusso che mai avrei pensato di potermi permettere. Io sono fortunata perché ho il bagno molto ampio, ma esistono soluzioni che potete collocare anche all'esterno o in un'altra stanza come la camera da letto. A tal proposito, ho letto che va molto di moda mettere la vasca in camera ma questa è un'altra storia. Anche in tal caso, non preoccupatevi troppo del prezzo: se ordinerete sul portale che vi ho consigliato potrete cavarvela con molti meno soldi di quanto immaginate.

Se invece non avete abbastanza spazio, esistono anche vasche da bagno dotate di idromassaggio, così come cabine doccia multifunzione.

L'atmosfera: i dettagli sono fondamentali

Una volta che avrete idromassaggio e sauna (o bagno turco), potrete considerarvi soddisfatti ma non del tutto. Per ricreare l'atmosfera del centro benessere infatti è importantissimo pensare anche ai dettagli. Candele profumate, prodotti professionali, luci soffuse e magari anche un diffusore di essenze vi permetteranno di sentirvi davvero in un angolo di Paradiso, semplicemente varcando la soglia del vostro bagno di casa.