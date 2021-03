Mascotte del polo culturale integrato di Santa Severina, indetto concorso per sceglierne il nome

Le due mascotte del Polo Culturale Integrato Diocesano di Santa Severina hanno voluto raffiguare i due volti del noto borgo: la spilla con il logo del museo diocesano, ed il paggetto che richiama i costumi del periodo medievale. Due importanti simboli, ai quali però manca ancora un nome.

Per questo motivo, il polo culturale ha indetto un concorso aperto a tutte le scuole secondarie e medie, al fine di far decidere agli studenti i nomi dei nuovi personaggi. C’è tempo fino al 10 aprile per partecipare: basterà contattare il polo culturale ed esporre le proposte, indicando i dettagli della scuola e della classe partecipante.

I nomi migliori saranno pubblicati sulla pagina facebook del Museo Diocesano di Santa Severina, che premierà le proposte più originali. La classe vincitrice riceverà in premio una targa, mentre le prime tre classificate avranno diritto ad una visita guidata presso il polo.