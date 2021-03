Vaccini, l’Unical si attiene alle linee dell’Aifa: sospesa somministrazione AstraZeneca

Anche l’Unical si adegua in via del tutto precauzionale e cautelativa alle nuove disposizioni dell’Aifa, che in base ai dati forniti dall’Ema ha deciso di vietare la somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale.

Una decisione presa anche a livello europeo, dopo la segnalazione di un possibile lotto deteriorato o danneggiato, che starebbe provocando numerosi disagi a più pazienti. Uno stop dunque temporaneo, che permetterà di effettuare tutte le verifiche del caso.

Sempre dall’Unical ribadiscono di avere iniziato la somministrazione dei vaccini lo scorso 11 marzo, coinvolgendo finora 921 persone. Nessuna ha lamentato particolari disagi, se non quelli tipicamente collegati alla somministrazione di un vaccino (dolori muscolari, febbre, spossatezza).

Infine, l’ateneo ricorda di aver somministrato anche dosi di vaccino AstraZeneca, provenienti da un lotto che non è stato segnalato. Lo stesso, conlcludono, utilizzato nelle Marche senza nessuna anomalia.