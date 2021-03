Controlli del Nas a Laureana Di Borrello. Sanzioni per 5mila euro a due negozi

Sanzioni per 5mila euro a Laureana di Borrello dove i carabinieri del Nas hanno effettuato controlli in due attività del centro cittadino.

A seguito di un’ispezione i militari hanno sanzionato i titolari, rispettivamente per 2.000 e 3.000 euro, per aver trovato violazioni in materia di sicurezza alimentare, per la mancata applicazione delle misure di autocontrollo in materia di igiene, tracciabilità ed etichettatura dei prodotti destinati al consumo umano (Haccp).