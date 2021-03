Coronavirus in Calabria, frena la curva dei contagi. In 24 ore 213 nuovi casi, 4 decessi

Frena la curva dei contagi in Calabria. Oggi i nuovi casi sono 213, in calo dunque rispetto a quelli registrati ieri nel bollettino, in cui i positivi erano 300 (QUI). I decessi sono 4 e portano il totale a quota 736. Da febbraio le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 41.398.

Oggi, lunedì 15 marzo, il territorio con più casi è Cosenza (+121), seguono Reggio Calabria (+64), Vibo Valentia (+20), Catanzaro (+7) e Crotone (+1).

Aumentano i ricoveri in Calabria dove attualmente i reparti Covid ospitano 258 pazienti (+12), mentre in terapia intensiva si trovano 28 persone (-2). In isolamento domiciliare si trovano 7.350 (+69), mentre i guariti sono 33.026 (+130).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da febbraio si sono ammalate 15.859, i nuovi positivi sono 64. Attualmente i casi attivi sono 1.491, di cui 74 ricoveri a Reggio Calabria, 11 a Gioia Tauro (+1); 7 in terapia intensiva (-1); 1.399 in isolamento domiciliare (-22). I casi chiusi sono 14.368, di cui 14.147 guariti (+85); 221 decessi (+1).

Nel Cosentino i positivi sono 121 ma il totale di casi è 12.168. Attualmente i casi attivi sono 3.196, di cui 53 ricoveri a Cosenza, 16 a Rossano, 15 ad Acri, 17 a Cetraro, 0 nell’ospedale da campo (+8); 13 in terapia intensiva (+1); 3.082 in isolamento domiciliare (+103). I casi chiusi sono 8.972, di cui 8.670 guariti (+6); 302 deceduti (+1).

Nel Catanzarese, dove i nuovi positivi sono 7, il totale delle persone che hanno contratto la Covid-19 sono state 5.831. Attualmente i casi attivi sono 1.880, di cui 25 ricoveri a Catanzaro, 6 a Lamezia Terme, 4 al Mater Domini (+1); 8 in terapia intensiva (-2); 1.837 in isolamento domiciliare (-25). I casi chiusi sono 3.951, di cui 3.847 guariti (+35); 104 deceduti.

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 20 , ma il computo totale è a quota 3.939. Attualmente i casi attivi sono 534, di cui 15 ricoveri; 519 in isolamento domiciliare (+14). I casi chiusi sono 3.405, di cui 3.341 guariti (+4); 64 deceduti (+2).

Nel Crotonese c’è un solo nuovo positivo, ma il totale dei casi è 3.242. Attualmente i casi attivi sono 485, di cui 22 ricoveri a Crotone (+2); 463 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 2.757, di cui 2.712 guariti; 45 decessi.

Per quanto riguarda i dati dei pazienti con il coronavirus provenienti da altra regione o stato, i casi attivi sono 50 e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309, tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 154.