Vaccinazioni, la Coldiretti mette a disposizione i suoi uffici

“I nostri uffici presenti su tutto il territorio regionale sono a disposizione per accelerare il percorso di somministrazione dei vaccini contro la diffusione del coronavirus”. Lo afferma in una nota il presidente di Coldiretti Calabria, Franco Aceto, che ha dichiarato la disponibilità di 23 uffici a livello regionale dopo aver avuto il via libera dal direttivo nazionale.

L’iniziativa infatti ha preso il via proprio a seguito dell’offerta fatta dal presidente nazionale Ettore Prandini ai ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, trovando il parere favorevole del nuovo commissario designato per l’emergenza, Francesco Figliuolo. “La battaglia contro il virus è ora la priorità numero uno per uscire da una crisi sanitaria, sociale ed economica che deve vedere le forze sociali al fianco delle Istituzioni e Coldiretti c’è” ribadisce Aceto, ricordando come le sedi territoriali siano un punto di riferimento per moltissime famiglie.

“Allo stato attuale sono stati avviati a livello regionale i contatti necessari al fine di organizzare il servizio in sicurezza” dichiara il direttore regionale, Francesco Cosentini. “Contrastare il Covid intensificando le vaccinazioni è assolutamente necessario anche per rilanciare l’economia che con il fermo dell’Ho.Re.Ca. ha determinato forti penalizzazioni a tante imprese agricole”.