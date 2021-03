Emergenza processionaria, la Regione scrive al Ministero

“Il nostro obiettivo primario è difendere a denti stretti le specie forestali di pino laricio, prezioso patrimonio della biodiversità non solo della Sila, ma dell’intera Calabria. Per far questo, con gli esperti del settore abbiamo individuato una serie di misure da mettere in atto celermente, partendo dal monitoraggio dell’area interessata con la conseguente quantificazione della presenza del parassita”. È questo il tenore della lettera inviata dall’assessore regionale all’agricoltura, Giancluca Gallo, al ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli, per chiedere sostegno nella lotta contro la processionaria.

“A seguito di alcune riunioni con gli esperti del settore regionale fitosanitario e forestale, ha già avuto inizio la pianificazione di un progetto di contrasto e contenimento del fitofago che, avendo notevolmente indebolito le foreste di pino laricio, potrebbe dar spazio ad altri insetti xilofagi, i quali, a loro volta, sarebbero veicoli di numerose malattie fungine legnicole” afferma ancora l’assessore, chiedendo “fondi straordinari” al Governo “finalizzati al contrasto della devastante infezione in atto”.