Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato il bilancio per il 2021

Arriva dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità il via libera al Bilancio 2021 dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, che in un solo colpo si è vista approvare anche il Piano Operativo Triennale 2021-2023. Un risultato importante, che conferma la necessità degli interventi programmati a sostegno della rete portuale calabrese.

Importanti interventi infatti riguarderanno i quattro porti ricadenti nelle competenze dell’Autorità, al fine di migliorare le loro prestazioni e la loro appetibilità nel Mediterraneo. Particolare attenzione è stata rivolta agli scali di Crotone e di Corigliano-Rossano, che saranno adeguati secondo i relativi piani regolatori.

A sostegno del porto crotonese giungono 9 milioni di euro: 2 destinati al rifiorimento della mantellata ed alla manutenzione del muro foraneo, 7 per il prolungamento del molo foraneo, progetto ultimato ma ancora in attesa del parere del Ministero dell’Ambiente.

Per quanto riguarda il porto di Corigliano Calabro lo stanziamento ammonta ad 8,7 milioni, dei quali la quasi totalità finalizzata alla realizzazione di una banchina crocieristica per garantire maggiore competitività e sviluppo. Ulteriori interventi, per un valore complessivo di 600 mila euro, riguarderanno l’illuminazione e la manutenzione del faro.