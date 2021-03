Vaccinazioni, al via la piattaforma di prenotazione digitale

Sarà operativo da domani, 16 marzo, il nuovo sistema informatico in collaborazione tra l’Asp di Cosenza, Poste Italiane e la Protezione Civile, che permetterà agli interessati di prenotarsi digitalmente per la campagna vaccinale.

Lo rende noto la stessa Asp, che al termine di una riunione ha deciso di accellerare i tempi e garantire fin da subito questo servizio: si partirà per una prima fase in soli sette dei sessantotto centri vaccinali presenti sul territorio, per poi garantire il servizio in modo uniforme.

“Apriamo una nuova fase, che ci consentirà di ottimizzare il servizio offerto ai cittadini” afferma il commissario La Regina, che ritiene di poter tarare al meglio il nuovo strumento e garantire così un importante servizio alla popolazione.