Intimidazione di Cetraro, Spirlì: “La Regione farà la sua parte”

“Atti come quello subito dal maresciallo D’Ambrosio (QUI) vanno condannati con fermezza, ma devono anche essere analizzati a fondo al fine di comprendere le motivazioni di un’azione mafiosa che potrebbe rappresentare una sfida allo Stato e ai suoi servitori”. Lo afferma in una nota il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.

Lo stesso, pur non avendo potuto partecipare al consiglio comunale aperto di Cetraro, ha voluto ribadire la sua vicinanza al maresciallo Orlando D’Ambrosio: “La Regione è, come sempre, vicina all’Arma dei carabinieri e farà la sua parte fino in fondo per la piena affermazione della legalità, a Cetraro come nel resto della Calabria”.