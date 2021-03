Depurazione, Ferrara (M5S): “Necessari chiarimenti sulle risorse regionali”

“Per la depurazione la Calabria ha impegnato, sul FESR, circa 66 milioni di euro, ma non sappiamo a che punto è la spesa di queste risorse”. È la denuncia dell’europarlamentare Laura Ferrara, che torna sulla questione della depurazione e sulle numerose procedure d’infrazione che interessano l’Italia e la Calabria.

“Gli interventi di adeguamento del settore depurativo calabrese, a valere sul POR Calabria 2014/2020 e relativi alle procedure d’infrazione 2004/2034 e 2014/2059, sono tuttora in corso. Nel portale della "Banca dati depurazione Calabria", tuttavia, le informazioni sono aggiornate all'aprile 2020 e nulla è indicato in merito alla procedura 2017/2081 che coinvolge decine di agglomerati calabresi” afferma la Ferrara, che si è rivolta dunque alla Commissione Europea per avere maggiori informazioni.

“Nella mia interrogazione scritta chiedo, inoltre, di conoscere a quanto ammonta la spesa certificata a valere sul POR Calabria 2014/2020 per interventi di efficientamento del settore depurativo calabrese” continua. “In Calabria, attualmente, sono 23 i progetti finanziati da tali fondi europei e, di questi, sarebbe utile sapere quali sono stati ultimati e collaudati”.