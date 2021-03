Lamezia Terme, denunciata coppia per abbandono di minori

Si erano recati all’aeroporto di Lamezia Terme lasciando i tre figli minorenni, dei quali il più piccolo di appena 18 mesi, da soli in casa. Lo hanno scoperto gli agenti della Polaria, che hanno denunciato la coppia di giovani originaria di Caulonia.

Ad attirare l’attenzione degli agenti sono state le urla della donna, che all’ingresso dell’aeroporto sarebbe stata strattonata e colpita dal compagno, che con un violento schiaffo la scaraventava per terra. I poliziotti, prontamente intervenuti per sedare la lite e calmare gli animi, hanno così appurato che la coppia aveva viaggiato lasciando i figli da soli in casa.

Immeditato l’intervento degli agenti della Polzia di Stato, che sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza i tre bambini. Necessario l’interfacciamento del sindaco e dei Servizi Sociali, intervenuti assieme alla Polizia Locale.

Entrambi sono stati denunciati per abbandono di minore, mentre per l’uomo è scattata anche una denuncia per maltrattamenti in famiglia: sarebbe emerso un reiterato comportamento violento nei confronti della compagna, più volte minacciata ed aggredita.