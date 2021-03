Crotone, stavano rubando le ruote di un’auto in pieno centro: fermati tre giovanissimi

Tre giovanissimi crotonesi sono stati colti in flagranza di reato, mentre tentavano di rubare le ruote di un’auto in pieno centro.

Si tratta di un ventiduenne e di un venticinquelle, autori materiali del tentato furto, e di un minore appena quindicenne impiegato come palo.

L’avrebbero anche fatta franca se gli agenti della Questura di Crotone non avessero ricevuto una nota di furto in atto, avviando rapidamente una perlustrazione della zona interessata.

Colti sul fatto, i giovani hanno tentato invano la fuga, in quanto le volanti intervenute hanno rapidamente sbarrato ogni possibile passaggio. Il minore è stato denunciato, mentre i due giovani sono stati tratti in arresto.

Sempre nella giornata di ieri gli agenti hanno segnalato due soggetti in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovati in possesso di 3,12 e di 0,47 grammi di cocaina, ed hanno sporto una denuncia contro ignoti a seguito del ritrovamento di ben 2,7 chili di marijuana in un casolare abbandonato della periferia cittadina.