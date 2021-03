Carabinieri a caccia di droga a Caraffa: un arresto, una denuncia e due segnalazioni

Passate al setaccio diverse abitazioni di Caraffa nella mattinata di sabato scorso, 13 marzo. Ad entrare in azione sono stati i Carabinieri della Compagnia di Girifalco, con l’ausilio di unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia.

Nel corso dell’attività è finito in arresto un 25enne del posto è per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso dai militari in possesso di circa 115 grammi di hashish e 8 di marijuana, suddivisi in più involucri, che erano nascosti in una rimessa. Sottoposto ai domiciliari è ora a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.

Nella stessa circostanza è stato denunciato per la stessa violazione anche un 26enne trovato invece con circa 8 grammi di marijuana ed 1 di hashish, suddivisi in più involucri, occultati tra il garage e la camera da letto.

Altri due caraffesi sono stati segnalati alla Prefettura di Catanzaro come consumatori di sostanze stupefacenti.