Mons. Satriano positivo al Covid-19: migliorano le sue condizioni di salute

Mons. Giuseppe Satriano

Migliorano le condizioni di salute dell’Arcivescovo di Bari-Bitonto, S.E. Mons. Giuseppe Satriano, dopo circa due settimane di degenza, presso il reparto Covid dell’Ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Bari), grazie alle cure del personale sanitario.

Mons. Satriano continua a rispondere positivamente alle terapie, manifestando un quadro clinico complessivo soddisfacente. Lo stesso padre Arcivescovo, nel ringraziare per la vicinanza di entrambe le comunità diocesane di Bari-Bitonto e di Rossano-Cariati, ha voluto manifestare la sua gratitudine verso tutte le realtà comunitarie e associative, oltre ai tanti fedeli e alle diverse istituzioni, che hanno fatto giungere attestati di affetto e di partecipazione orante.

Mons. Satriano ha voluto ringraziare, altresì, i medici e gli operatori sanitari, autentici guerrieri in trincea, per la loro preziosa testimonianza in questa subdola battaglia contro il virus. Su tutti l'Arcivescovo invoca la protezione della Vergine Madre e la benedizione del Signore.