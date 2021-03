Notte di fuoco a Sant’Andrea Apostolo Marina: auto distrutta da un incendio

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Notte di fuoco in un quartiere popolare di Sant’Andrea Apostolo Marina, nel catanzarese. Ad essere distrutta da un incendio è stata una vettura che si trovava parcheggiata in via Libero Grassi, nelle vicinanze delle palazzine popolari.

Sul posto è intervenuta una Squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale, in particolare giunta dal distaccamento di Soverato, che ha provveduto alla completa estinzione del rogo evitando così il propagarsi delle fiamme alle auto parcheggiate nelle vicinanze.

Il mezzo avvolto dal fuoco, una Fiat Panda, è andato purtroppo e completamente distrutto. Sul posto anche i Carabinieri della stazione locale per gli adempimenti di competenza.

Sono in corso degli accertamenti per cercare di risalire all’esatta origine dell’incendio: al momento nessuna ipotesi viene esclusa.