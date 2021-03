Coronavirus in Calabria, 300 nuovi casi. Otto decessi

Trecento nuovi contagi in Calabria e otto i decessi registrati nel bollettino di oggi, domenica 14 marzo. Da febbraio il totale dei casi di Sars-CoV-2 è 41.185, mentre i decessi con o per il coronavirus sono 732. Curva dei contagi in leggero aumento nella nostra regione dove ieri i contagi erano stati 275. (LEGGI).



È il territorio di Cosenza a registrare più positivi con 116 casi, seguono Catanzaro (+73), Reggio Calabria (+52), Crotone (+47), Vibo Valentia (+12). Ogni provincia piange un decesso, dato che il territorio reggino è quello con più decessi (+3), Vibo (+2) e una vittima in tutte le altre province.

Aumentano le persone in isolamento domiciliare 7.281 (+146), così come i ricoveri nei reparti ordinari, anche se di un solo posto letto. Attualmente i pazienti ricoverati sono 246, mentre in terapia intensiva si trovano 30 persone (-2). Sono invece 32.896 (+146) i guariti.

I DATI PROVINCIA



Nel Reggino i casi totali sono 15.795, ma in 24 ore i nuovi positivi sono 52. Attualmente i casi attivi sono 1.513, di cui 73 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 11 a Gioia Tauro (-1); 8 in terapia intensiva (-2); 1.421 in isolamento domiciliare (-41). I casi chiusi sono 14.282, di cui 14.062 guariti (+93); 220 decessi (+3).

Nel Cosentino, dove i nuovi positivi sono 116 ,le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 da inizio pandemia sono 12.049. Attualmente i casi attivi sono 3.084, di cui 49 ricoveri a Cosenza, 16 a Rossano, 13 ad Acri, 15 a Cetraro, 0 all’ospedale da campo (-1); 12 in terapia intensiva (+1); 2.979 in isolamento domiciliare (+111). I casi sono 8.965, di cui 8.664 guariti (+3); 301 decessi (+1).

Nel Catanzarese, dove ci sono 73 nuovi positivi, il totale dei casi confermati è 5.822. Attualmente i casi attivi sono 1.906, di cui 25 ricoveri in reparto a Catanzaro, 7 a Lamezia Terme, 2 al Mater Domini (+2); 10 in terapia intensiva (-1); 1.862 in isolamento domiciliare (+71). I casi chiusi sono 3.916, di cui 3.812 guariti (+1); 104 decessi (+1).

Nel Crotonese, dove da febbraio si sono ammalati in 3.241, i nuovi positivi sono 47. Attualmente i casi attivi sono 484, di cui 20 ricoveri in reparto (+1); 464 in isolamento domiciliare (+44). I casi chiusi sono 2.757, di cui 2.712 guariti (+1); 45 decessi (+1).

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 12, ma il totale è a quota 3.919. Attualmente i casi attivi sono 520, di cui 15 ricoveri (+1); 505 in isolamento domiciliare (-39). I casi chiusi sono 3.399 di cui 3.337 guariti (+48); 62 decessi (+2).

Per quanto riguarda i pazienti con il coronavirus di altra regione o stato attualmente ci sono 50 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

ITALIA. IN 24 ORE 21.315 NUOVI CASI, 264 DECESSI

Sono 21.315 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 264 i decessi. Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono state 3.223.142, mentre il totale dei decessi per o con il coronavirus sono 102.145. Le persone guarite o dimesse sono 2.589.731 (+9.835), mentre gli attuali positivi sono in tutto 531.266.

Aumentano i ricoveri nei reparti Covid. In totale sono 24.518 (+365) i pazienti ricoverati, mentre in terapia intensiva si trovano 3.082 persone (+100). In isolamento domiciliare si trovano invece 503.666 persone.

I tamponi effettuati e processati sono stati 273.966, 98.978 in meno di ieri. Mentre le dosi di vaccino somministrate sono oltre 6milioni e 600mila. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 1 milione e 960mila.

I CASI REGIONE PER REGIONE

È la Lombardia la regione con più casi (+4.334), seguono poi Emilia-Romagna (+3.023), Campania (+2.449), Lazio (+1.812), Veneto (+1.587), Piemonte (+1.530). Di seguito i dati regione per regione: Lombardia 667.038: +4.334 casi; Veneto 354.314: +1.587 casi; Campania 303.622: + 2.449 casi; Emilia-Romagna 299.339: +3.023 casi; Piemonte 273.479: +1.530 casi; Lazio 255.796: +1.812 casi; Toscana 172.982: +1.305 casi; Puglia 165.558: +1.542 casi; Sicilia 160.807: + 613 casi; Friuli Venezia Giulia 86.147: +604 casi; Liguria 82.644:+ 321 casi; Marche 78.175: +616 casi; Abruzzo 60.088: +323 casi; P.A. Bolzano 56.341: +103 casi; Umbria 47.977: + 270 casi; Sardegna 42.479: + 118 casi; P. A. Trento 37.790: +273 casi; Basilicata 17.449: + 106 casi; Molise 11.627: +52 casi; Valle d’Aosta 8.305: + 34 casi.

(ultimo aggiornamento 17:58)