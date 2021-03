Coronavirus, due giovani positivi a Pizzo dopo una festa di laurea

Cresce l’ansia da contagio a Pizzo Calabro dove due ragazzi sono risultati positivi al tampone molecolare. I due avrebbero partecipato a un pranzo di laurea di un amico comune, durante il quale avrebbero incontrato altri coetanei.

Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale ha avviato il contact tracing, e ha infatti avviato la schedatura dei contatti, anche non è ancora stato comunicato nulla al commissario Antonio Reppucci. Reppucci attende infatti la lettera dell’Asp per avviare le notifiche di quarantena

Dalle prime indiscrezioni è emerso che alcuni invitati al pranzo si siano sottoposti a test in un laboratorio di analisi privato.

Nel frattempo Reppucci ha deciso di richiamare alla responsabilità tutti i residenti, affermando che “è l’ultimo weekend in zona gialla spero dunque che il richiamo alla responsabilità possa valere per questi ragazzi coinvolti ma anche per la cittadinanza in generale. Lunedì spero di avere notizie ufficiali sul numero dei contagiati e sulle misure cautelativa di quarantene, in attesa invito tutti a tenere alta la guardia”.