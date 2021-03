Campionati Italiani di Cross 2021, argento per Ayoub Idam

Medaglia d’argento per Ayoub Idam. L’atleta della Scuola atletica krotoniate si è aggiudicato il secondo posto sul podio nei Campionati italiani di cross, che si sono svolti a Campo Bisenzio.

Un risultato straordinario per Ayoub Idam che non ha corso in nessuna gara ufficiale, ma ha potuto solo preparare la partecipazione al campionato in allenamento, seguito come sempre dal coach Scipione Pacenza.

La gara, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera Fidal, è stata disputata su un terreno pesante a causa della pioggia, ma con un tracciato tecnico competitivo.

Alla partenza un piccolo disguido causato dai giudici di gara ha costretto Idam a spostarsi dal proprio punto di partenza proprio nel momento in cui è partita la gara.

L’atleta, partito dalle retrovie, ha mantenuto alta la concentrazione, dimostrando km dopo km tutto il su valore. Una corsa fluida che ha permesso di superare tutti gli altri atleti in gara fino ad arrivare dopo 9 minuti e 15’’ al traguardo, cedendo solo a Wilson Marquez, della Siracusa Atletica, che con il tempo di 8’56’’ è il nuovo campione italiano.

Ayou Idam si è detto felice per il risultato, ha ringraziato il coach, il team e il presidente, per poi affermare che: “La strada è molto lunga ma chiara”.