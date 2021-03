Caraffa, contrasto allo spaccio: un arresto ed una denuncia

Una giornata dedicata ai controlli nell’hinterland catanzarese quella di ieri, 13 marzo, che ha visto i Carabinieri di Girifalco impegnati in un serrato controllo nel comune di Caraffa, volto alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Con l’aiuto dell’unità cinofila di Vibo Valentia e dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria, i militari sono riusciti ad individuare un giovane del posto, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. Il venticinquenne, finito agli arresti domiciliari, disponeva di circa 115 grammi di hashish e di 8 grammi di marijuana, opportunamente occultati e suddivisi in una rimessa.

Nel corso dello stesso controllo, è stato individuato un altro soggetto, ventiseienne del posto, trovato in posesso di circa 8 grammi di marijuana e di 1 grammo di hashish, occultati e suddivisi in più involucri tra garage e stanza da letto. In questo caso il giovane è stato denunciato per la medesima violazione.

Nell’ambito del controllo, esteso in tutto il paese, due soggetti sono stati individuati con modiche quantità di sostanza per uso personale, e segnalati alla Prefettura come assuntori.