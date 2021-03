Crotone. Truffe di un fantomatico dipendente Enel: polizia e carabinieri smentiscono

Le notizie che stanno circolando attraverso i social e sistemi di messaggistica, come WhatsApp, riguardo a delle truffe o furti da parte di fantomatici dipendenti di Enel Energia, sono al momento “prive di fondamento e comunque finora mai denunciati”.

A farlo sapere sono tanto la Polizia che i Carabinieri di Crotone che in questi giorni hanno ricevuto e continuano a ricevere telefonate di persone che chiedono informazioni in proposito.

Entrambe le forze dell’ordine della città pitagorica, dunque, fanno sapere che, per quanto noto, e ad oggi, “non risultano interventi di personale dipendente o denunce sporte” in tal senso da cittadini.

La cittadinanza viene comunque invitata a mantenere sempre alta l’attenzione e ad avvisare tempestivamente le Forze dell’Ordine in caso di necessità e tramite i numeri 112 o 113.