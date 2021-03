Grisolia, ruba il telefonino ad un conoscente dopo una visita: arrestato

Insolito arresto da parte dei Carabinieri di Santa Maria del Cedro, che nel tardo pomeriggio dello scorso 11 marzo sono stati allertati da un uomo che si è visto rubare un telefono cellulare da parte di un conoscente.

Secondo quanto riferito, questo avrebbe accolto in casa un trentanovenne, a quanto pare presentatosi per una visita spontanea. Dopo alcuni convenevoli e chiacchiere, in un momento di distrazione questo avrebbe sottratto un telefono cellulare ed un coltello a serramanico, per darsi poi alla fuga.

Scomparso l’uomo, e visti gli oggetti mancanti, il malcapitato ha subito allertato il 112, permettendo così di rintracciare il fuggiasco in meno di una trentina di minuti. Questo infatti è stato individuato mentre tentava di rincasare, a piedi, attraverso un’area rurale.

Fermato dai militari e condotto in caserma, è stato trovato in possesso della refurtiva in questione. Per questi motivi, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato, mentre gli oggetti sottratti sono stati restituiti al legittimo proprietario.