Covid. Il bollettino. Sono 275 i nuovi positivi, altre 5 le vittime

I nuovi contagi da coronavirus in Calabria sembrano trovarsi di fronte ad una nuova diminuzione, pur rimanendo alti rispetto agli scorsi mesi. Nelle ultime 24 ore infatti si sono registrati 275 nuovi soggetti positivi e, purtroppo, 5 vittime.

Il maggior aumento di positivi si annota nella provincia di Cosenza (+103), seguita da quelle di Reggio Calabria (+62), di Catanzaro (+60), di Crotone (+36) e Vibo Valentia (+14). Effettuati 608.146 tamponi eseguiti su 573.121 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 11.934 (+103): casi attivi 2.973 (51 in reparto; 16 in reparto al presidio di Rossano, 13 a Cetraro e 14 ad Acri; 0 ricoveri all’ospedale da campo; 11 in terapia intensiva, 2.868 in isolamento domiciliare); 8.961 i casi chiusi (8.661 guariti, 300 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 15.743 (+62) e così distribuiti: casi attivi 1.557 (74 in reparto; 11 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 10 in terapia intensiva; 1.462 in isolamento domiciliare); 14.186 i casi chiusi (13.969 guariti, 217 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 5.748 (+60) casi attivi sono 1.834 (32 in reparto; 11 in terapia intensiva; 1.791 in isolamento domiciliare); 3.914 i casi chiusi (3.811 guariti, 103 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 3.194 (+36) casi, gli attivi sono 439 (19 in reparto; 420 in isolamento domiciliare); 2.755 i casi chiusi (2.711 guariti, 44 deceduti).

Nel vibonese, infine, dove i casi covid rimangono invariati rispetto a ieri con 3.907 (+14) i casi attivi 558 (14 ricoverati, 544 in isolamento domiciliare); 3.349 i casi chiusi (3.289 guariti, 60 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 50 casi attivi e 309 casi chiusi. Sono invece 175 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.