Piana di Gioia Tauro, incontro tra sindacati e sindaci

Si è svolto questa mattina un incontro tra i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil ed i sindaci di Scido e Cittanova, rispettivamente Giuseppe Zampogna e Francesco Cosentino. Incontro fortemente voluto dai sindacalisti, per avviare una programmazione condivisa volta alle buone pratiche amministrative e sociali per i cittadini ed il territorio.

Dibattito focalizzato sin da subito sul tema dell’alto tasso di disoccupazione, che costringe sempre più giovani – e non solo – ad abbandonare il territorio, contribuendo allo spopolamento dei luoghi. Tema sul quale i sindacati invitano a puntare sin da subito, tramite il rilancio di infrastrutture come il porto, vista la sua posizione strategica.

Il rischio, per l’intero territorio della piana, è quello di diventare una “periferia sociale ancor prima che geografica”, visti anche i sempre più frequenti di caporalato e sfruttamento che si registrano. Restano fondamentalmente due i temi su cui puntare, secondo i sindacati, ossia il turismo e l’agricoltura: indispensabile, in tal caso, l’impiego dei fondi garantiti dal Recovery Fund, per generare una visione d’insieme che possa mettere in evidenza le grandi potenzialità del territorio.