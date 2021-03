Controlli a Crotone: tre arresti, 8 denunce e una segnalazione

Tre arresti, 8 denunce, una persona segnalata alla prefettura perché assuntore di sostanze stupefacenti. È una parte del bilancio delle attività svolte questa settimana dagli agenti della Questura di Crotone nell’ambito del piano di azione Focus ‘ndrangheta.

Nel corso dei controlli sono state identificate 1123 persone; controllati 583 veicoli; effettuati numerosi posti di controllo; fatte 27 multe; effettuati 6 fermi amministrativi. E ancora sono 9 le sanzioni per non aver rispettato le misure anti Covid, e 43 le perquisizioni effettuate; due le persone accompagnate in Ufficio per identificazione; 4 controlli amministrativi che hanno portato a 4 sanzioni e 9 sequestri amministrativi.

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dagli agenti delle volanti per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, già gravato dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Crotone, insieme al fratello, non solo ha resistito agli agenti, ma li ha minacciati per evitare di essere nuovamente denunciato per l’inosservanza degli obblighi gravati dalla misura imposta.

È stato invece arrestato per maltrattamenti in famiglia un uomo di 46 anni. Personale della Divisione Anticrimine ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Crotone, a carico dell’uomo. Il 46enne deve scontare una pena di 2 anni di reclusione. Ultimati gli adempimenti di rito, l’uomo è stato portato nel carcere di Crotone.

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è invece l’accusa mossa a un 22enne trovato con 39 grammi di marijuana, 63 di hashish, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e la somma di Euro 365. L’uomo è stato arrestato dagli agenti delle Volanti.

Denuncia per un 31enne, accusato di reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. È stato accusato di detenzione armi od oggetti atti ad offendere un 54enen crotonese. L’uomo è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 22 centimetri.

È stato “pizzicato” con un cellulare un sorvegliato speciale nato in Svizzera. Per questo è stato denunciato dagli agenti delle Volanti.

Nella notte tra l’11 e il 12 marzo, personale dell’Upgsp ha denunciato un 29enne per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sull’identità personale. Si è rifiutato di fornire indicazioni sulla sua identità personale un uomo di 31 anni. Denunciato dagli agenti delle volenti anche per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Un uomo di 39 anni è stato segnalato alla Prefettura in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso mentre gettava a terra un involucro di cellophane successivamente recuperato contenente 0,73 grammi di eroina.

In un piazzale del Centro cittadino, personale della Squadra Volante ha trovato e sequestrato a carico di ignoti un involucro di cellophane contenente una modica quantità di cocaina. Durante un controllo lungo una strada sterrata gli agenti delle volanti hanno trovato 187 contenitori dal cui interno fuoriusciva un principio di piccolo taglio di fiori di marijuana.

Gli agenti dell’Upgsp hanno trovato un involucro in cellophane bianco contenente 0.5 grammi di cocaina e un involucro in cellophane bianco contenente 0,4 grammi di eroina.

Personale del Pasi, a seguito di accertamenti scaturiti da un controllo amministrativo effettuato nel mese di gennaio in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande a Rocca di Neto, ha sanzionato, il titolare per aver esercitato l'attività senza la prescritta autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune di Rocca di Neto.

Sempre il Pasi, a seguito di accertamento scaturito da un controllo amministrativo effettuato nel mese di febbraio nei confronti di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande a Crotone, ha sanzionato il titolare per aver esercitato l'attività senza la prescritta autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune di Crotone. Hanno inoltre fatto una multa per occupazione abusiva di suolo pubblico a mezzo di pedana in legno, tavoli e sedie.

A seguito di un altro accertamento scaturito dal controllo amministrativo effettuato nel mese di febbraio nei confronti dell'attività di vicinato per la vendita di prodotti non alimentari avente a Petilia Policastro, gli agenti hanno sanzionato la titolare in quanto ha omesso di esporre cartelli per indicare il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita al dettaglio.

Personale del Pasi ha fatto un controllo armi a casa di un crotonese di 71 anni. Dal controllo è emerso che l’uomo detenesse armi senza certificato medico. Gli operatori hanno sequestrato 1 fucile sovrapposto marca Franchi, cal 12; e una carabina automatica marca Beretta, cal 22.

Il titolare di un bar, controllato dagli agenti del Pasi, ha dovuto esibire documentazione circa l’assunzione di due lavoratori trovati nel locale durante il controllo. In un’attività di somministrazione di alimenti e bevande gli agenti hanno invitato il titolare a esibire documentazione amministrativa dell'attività non in grado di mostrare all’atto dell’accertamento.

Personale Pasi ha effettuato un controllo a casa di un 67enne, dove hanno trovato una rivoltella a tamburo a sei colpi calibro 38 Special marca Renato Gamba e 14 cartucce cal. 38 Special. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva denunciato la detenzione della sola rivoltella presso un’altra abitazione sita in Crotone. L’uomo è stato quindi denunciato. Inoltre, durante il controllo sono state trovate 14 cartucce calibro 38 Special mai denunciate presso questi Uffici, dunque deferito anche perché ha omesso di dichiarare all’Autorità la detenzione di tale munizionamento. Pistola e munizioni sono stati sequestrati.