Ritrovato nelle campagne tra Laureana e Candidoni 35enne sparito dal 9 marzo

Era scomparso dal pomeriggio del 9 marzo scorso a bordo della sua bicicletta, il 36enne di Laureana di Borrello, Ivan Leandro. I familiari, non vedendolo rientrare, hanno sporto denuncia alla Stazione Carabinieri, nel pomeriggio del giorno successivo è stato attivato il Piano Provinciale per la ricerca di persone scomparse.

L’uomo, che era stato avvistato dal fratello per l’ultima volta, in via Concordia di Laureana di Borrello, è stato ritrovato nelle campagne comprese tra i comuni di Laureana di Borrello e Candidoni.

Spaventato ma in buone condizioni di salute, l’uomo, dopo i primi attimi di paura, ha permesso ai carabinieri di avvicinarsi e di farsi visitare da personale medico del 118 che ne ha confermato le buone condizioni.

Le ricerche sono state condotte da un ingente spiegamento di forze che ha battuto l’intera zona, con il supporto dei Vigili del fuoco e volontari.