Grave incidente ad Isola Capo Rizzuto: investite 4 donne

Foto via Icr Tv

Quattro donne sono state investite mentre camminavano a bordo strada nel comune di Isola Capo Rizzuto. L'incidente, avvenuto a ridosso dell'ora di pranzo, presenta dimaniche ancora da chiarire: alla guida dell'auto un giovane che si è subito fermato a prestare soccorso ed allertare le autorità.

Due delle investite sarebbero in gravi condizioni, pur non essendo in pericolo di vita. Una donna è stata trasferita d'urgenza, in elisoccorso, all'ospedale di Catanzaro, mentre un'altra è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Crotone, assieme alle altre due in condizioni meno critiche.

Sul posto sono prontamente intervenuti, assieme ai sanitari del 118, i Carabinieri, che attualmente stanno tentando di ricostruire la dinamica del brutto incidente.