Tragica morte di Stefania Signore e dei suoi figli: 5 indagati

Mancata messa in sicurezza e manutenzione dell’area, in violazione alle prescrizioni del codice della strada. Con questa accusa la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo Investigativo della città della Piana e di Girifalco, con gli agenti del commissariato locale, ha emesso 5 avvisi di conclusione indagini nei confronti di un imprenditore agricolo, un dirigente e tre dipendenti della Provincia di Catanzaro – Settore viabilità e trasporto, per l’ipotesi di reato di omicidio stradale plurimo.

L'accusa è stata mossa per i fatti che nella notte del 5 ottobre 2018 hanno portato alla morte di Stefania Signore e dei suoi due figli di 2 e 7 anni



La donna, mentre percorreva la strada provinciale 113 a bordo del proprio mezzo con i figli, è stata travolta da fango e detriti. Stefania e i bambini sono stati poi trascinati via, mentre la giovane mamma tentava di mettersi in salvo scendendo dai veicolo.

Le perizie e gli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine hanno permesso di fare luce sull’episodio, e ritenere che l’evento sia correlato alla mancata messa in sicurezza della strada.