Maxi tamponamento sull’A2 tra Mileto e Serre: coinvolte cinque auto, tre i feriti

Sono tre le persone rimaste ferite in un maxi tamponamento che ha coinvolto 5 auto. È successo sull’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Mileto e Serre.

Per cause in corso di accertamento le vetture si sono scontrate tra di loro. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e prestato assistenza durante le operazioni di rimozione della auto coinvolte e il ripristino della viabilità.

Per permettere i soccorsi il traffico veicolare sulla strada è stato bloccato. Sul liogo sono inoltre arrivate le forze dell’ordine per i rilievi del caso.